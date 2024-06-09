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✨試着のみ✴️GRACECONTINENTAL✴️ノースリーブフリルトップス花柄
商品番号 V49398567247
商品名

✨試着のみ✴️GRACECONTINENTAL✴️ノースリーブフリルトップス花柄
ブランド名 グレースコンチネンタル
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨試着のみ美品✨グレースコンチネンタル（GRACECONTINENTAL）ノースリーブ花柄フリルトップス/シャツ/ブラウス✨【†デザイン†】✴️色:イエロー、オレンジ、ブラウン　花柄✴️さらっとした軽やかな生地のトップスです✨ジャケットと合わせてビジネスカジュアルにも、カーデなどと合わせてデイリーにも着用可能！♫✨【†サイズ†】サイズ：36身幅：約47cm　着丈：約51.9cm※素人採寸になります。返品等はご容赦下さいませ。NCNRでお願いします。【†状態†】試着のみでクローゼットに保管の美品✨一度人手に渡ったものです。個人管理なので見落としもあるかと思います。中古品をご理解頂ける方にお願いします。保管上の匂いなどがもしかしたらあるかもしれませんが、個人の感覚や好みに左右されるためご容赦下さい。トラブル防止のため神経質な方、完品を求められる方はご遠慮下さいませ。また、当方は衣服好きで大量に所有しているため、購入時期や場所は記憶に残っているお品は記載しますが、それ以外はお答えできかねますので、ご了承下さいませ。【素材】ポリエステル100%【†取引について†】ご購入前に一言お願いします。コメント直後のご購入OKです！(当方の返答を待たずでOKです)※お値段交渉中でも表示額でのご購入を優先させて頂きます。※発送は週1～2回程度を予定しております。※当方の連絡は夜遅い時間帯が多いです。【梱包について】圧縮してコンパクトに折りたたむため、折り皺がつく可能性がございます。お早めの開封をおすすめ致します。予めご了承下さいませ。#グレースコンチネンタル#GRACECONTINENTAL#グレースクラス#ダイアグラム#Diagram#トップス#シャツ#ブラウス柄・デザイン...花柄
http://narcologia.ru/goods/update819595.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect602970.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford282973.html

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