リバティコットンブラウス　ハムステッド40サイズ

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商品詳細
肩幅…40身幅…58着丈前…64着丈後ろ…74Hampsteadの40サイズです。袖口はゴム仕様ではありません。三回ほどの着用です。中古品のご理解ご了承の上ご検討ご購入をお願いいたします。ペットなし喫煙者なしです。
http://narcologia.ru/goods/freshman687556.html
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