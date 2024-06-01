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リバティコットンブラウス　ハムステッド40サイズ
商品番号 K34937418931
商品名

リバティコットンブラウス　ハムステッド40サイズ
ブランド名 リバティ
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

肩幅…40身幅…58着丈前…64着丈後ろ…74Hampsteadの40サイズです。袖口はゴム仕様ではありません。三回ほどの着用です。中古品のご理解ご了承の上ご検討ご購入をお願いいたします。ペットなし喫煙者なしです。
http://narcologia.ru/goods/freshman687556.html
http://narcologia.ru/goods/organization359862.html
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