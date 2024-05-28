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バイカラージャケット (M) グレー vintage 襟付き
商品番号 Y51727860692
商品名

バイカラージャケット (M) グレー vintage 襟付き
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,398 円
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商品詳細

即買いOK!!⸜(*ˊᗜˋ*)⸝No.C1250_____________________________________________✅カラー/グレー（写真は光の当たり具合で、色が違って見えることがございます。）✅商品状態/傷や汚れはありませんので長くご利用いただけると思います(。ᵕᴗᵕ。)\"※その他の情報は写真最後のページをご覧下さい。※採寸は平置き採寸です。多少の誤差はご容赦ください。_____________________________________________　↓↓ぜひ他の商品もご覧ください✩.*˚↓↓　　　　　　　#Ys古着shop_____________________________________________《《フォロー特典始》》⭐️フォロー割⇒10%OFF⭐️リピーター割⇒15%OFF⚠︎購入前に「フォロー割しました」「リピーターです」などコメントいただけましたら価格変更させていただきます(*ˊ˘ˋ*)(購入後の価格変更は致しかねます。)⚠︎割引の重複はできません。⚠︎1,080円以下は割引対象外《《どなたでも♡》》⭐️まとめ割⇒10%OFF(2点以上合計3,000円以上で対象です。)⚠️補足※素人検品ですので、小さな傷や汚れの見落とはご容赦くださいませ。※万が一、説明文に記載がない大きなダメージや汚れがあった場合は、受け取り評価前に、取り引きメッセージにてご連絡いただけますと幸いです。※キレイに畳んで発送いたしますが、畳みじわはご了承ください。(送料削減の為コンパクトに梱包させ沢山のいいね♡ありがとうございます。‪※著名発送にて行っております。ゆうゆうメルカリ便⇔らくらくメルカリ便へ変更になる場合があります。※お支払い確認後できるだけ迅速に発送いたします。(通常1～2日)※その他気になる点などありましたらお気軽にご質問ください。$$1080着丈···ミドルカラー···グレー季節感···春、秋、冬
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