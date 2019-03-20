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VALENTINO レザー スタッズ 2way トート　リバーシブル
商品番号 I93440967783
商品名

VALENTINO レザー スタッズ 2way トート　リバーシブル
ブランド名 ヴァレンティノ
特別価格 税込 33,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リバーシブルブラックかブラウンで使用可能カラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...本革バッグサイズ...A4サイズ収納可定価¥360,000くらい新品未使用品です。縦37cm横37cmマチ13cm
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