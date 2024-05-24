【nyaonyaoさま専用】NOMADIS ノマディス　SAC2

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商品詳細
【nyaonyaoさま専用】＜NOMADIS＞SAC2リバーシブルミニトートカラー···ベージュ定価 13,200円サイズ ミニ幅23cm奥行き13cm縦24cmミニサイズでありながら、デイリー使いには最適な収納力を完備。内側に２つ、外側のサイドにも２つのポケット付きで、スマートフォンやお財布、鍵などの収納にも便利です。※左側面に薄く白いシミがあります。 写真5枚目参照比較的綺麗な状態ですが、数回使用の中古品であることをご理解の上ご検討ください。完璧なお品物をご希望の方はご遠慮願います。
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