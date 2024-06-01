美品✨エムズグレイシー　花柄 ワンピース Ａライン　ノースリーブ 40サイズ

■商品名:エムズグレイシー 花柄ワンピース■商品状態:着用少なく綺麗です(*^^*)まだまだ御着用いただけます♡スカート部の花柄、可愛いです♡腰の部分に布ベルト付き☆■表示サイズ: 40肩幅 37cm身幅 41cm着丈 96cm袖丈 72cm■M'SGRACY花柄ノースリーブワンピースAライン#☆kumapon☆のお店袖丈...袖なし柄・デザイン...花柄季節感...春,夏,秋



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