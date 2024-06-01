春夏❣️三角ロゴPRADAプラダ キャンバス ボストンバッグ レザー キャメル

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商品説明見た目は小さめボストンですが、長財布、手帳、500mℓペットボトル、タオル等余裕で入ります。見た目以上に大容量で使いやすいです✨ オンでもオフでも、レディースでもメンズでも使えて、カラーリングも綺麗で大人ぽいけど可愛い優秀バッグです♡♡♡【商品の説明】商品名:プラダキャンバスボストンバッグレザーキャメルブランド・メーカー：プラダPRADAシリアル番号：白タグ53サイズ：高さ約20cm横 約37cmマチ約13cm持ち手57cm素材：キャンバス本革付属品：南京錠 鍵有りカラー レザー:キャメル キャンバス:ベージュ購入場所:大手ブランド買取店(正規品)★商品状態☆外部通常使用による使用感と形崩れ、レザー部分に雨じみ、キャンバス生地部分に小さなシミがポツポツあります。内部比較的綺麗な商品です。サイドポケットの横に切れ目がありましたが、(写真9枚目)お直し屋さんにて修復してもらいました。(写真10枚目)気持ち良く使えます。その他大きなダメージ等はありませんので、購入後すぐお使いになれます。☆クリーニングについて★レザー部分はクリーニング後に栄養補と専用クリームにてケア。金属磨き済み☆内部はエアダスターにて埃除去、キャンバス生地に適した洗剤にてクリーニングしてます。除菌消臭効果がありますので届いた段階で気持ち良く使って頂けると思います❤︎ 掲載写真は、実商品のカラーにできるだけ近づけるよう努力はしておりますが、お使いのモニターや画面設定等によっては、色が異なって見える場合もございますので、ご了承下さい。状態は写真で確認下さい。あくまで中古品やヴィンテージ物ですので、ご理解頂いた上での購入宜しくお願い致します。#NYAT☆レディース 他商品も宜しければご覧下さい☆#PRADA#プラダ#ブランド#ブランドバッグ#ハンドバッグ#正規品#海外ブランド#レディース