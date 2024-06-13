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ミラルイーズ ☆ スエードレザー ラメ 編み込み ミニ ショルダーバッグ グレー
商品番号 X12674979792
商品名

ミラルイーズ ☆ スエードレザー ラメ 編み込み ミニ ショルダーバッグ グレー
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ラメのような箔押しスエードレザーや明るめグレーのスエードレザーが編み込みデザインされたミニショルダーバッグです。・ブランド　MilaLouise・カラー　グレー系(画像参照）・素材　スエードレザー（牛革）裏地：ポリエステル・付属品　なし・サイズ縦幅　約15.0cm（中央部）横幅　約22.0cm（底面付近最大幅）マチ　約5.5cmハンドル高さ　約cmショルダー長さ　約70.0～134.5cm・収納　外装　背面ファスナーポケット×１内装　ポケット×１　ファスナーポケット×１・商品コンディションスエードレザーに軽いスレがあります。（画像参照）その他使用感の少ない良いコンディションです。（画像参照）※個人保管商品ですので、店舗コンディションをお求めの方はご購入をお控えください。ご理解の上ご購入お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/flight143228.html
http://narcologia.ru/goods/preference121438.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical376601.html
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