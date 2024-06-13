ミラルイーズ ☆ スエードレザー ラメ 編み込み ミニ ショルダーバッグ グレー

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・ラメのような箔押しスエードレザーや明るめグレーのスエードレザーが編み込みデザインされたミニショルダーバッグです。・ブランド MilaLouise・カラー グレー系(画像参照）・素材 スエードレザー（牛革）裏地：ポリエステル・付属品 なし・サイズ縦幅 約15.0cm（中央部）横幅 約22.0cm（底面付近最大幅）マチ 約5.5cmハンドル高さ 約cmショルダー長さ 約70.0～134.5cm・収納 外装 背面ファスナーポケット×１内装 ポケット×１ ファスナーポケット×１・商品コンディションスエードレザーに軽いスレがあります。（画像参照）その他使用感の少ない良いコンディションです。（画像参照）※個人保管商品ですので、店舗コンディションをお求めの方はご購入をお控えください。ご理解の上ご購入お願いいたします。