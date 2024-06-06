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トリーバーチ バック
商品番号 S249477052
商品名

トリーバーチ バック
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トリーバーチ手持ちバック定価5〜6万ラスベガスのシーザーズパレスのトリーバーチ正規店で購入しました。手持ち部分のほつれあり。中の多少の汚れあり。横約40cm縦24〜25cmマチ10〜12cm神経質な方はご遠慮下さい。
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