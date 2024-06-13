FENDI 総柄 ウール100% マフラー ブラウン

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フェンディのマフラーです。カラーはブラウン系です。フェンディのロゴの総柄が可愛いです♪サイドはフリンジになっています。素材はウール100%です。AACD加盟の大手リサイクルショップで購入した鑑定済み商品です。目立った汚れやダメージなどない美品ですが、中古品をご理解いただける方のみご購入ください。サイズ149×37cm■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■即購入OKです。当日、もしくは翌日に発送させていただきます。他にもファッション関係や、雑貨など出品させていただいています。よろしければご覧ください。■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■