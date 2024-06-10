最終値下げ❗️サファイヤネックレス

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商品詳細
サファイアネックレス素材は、プラチナ850です。グラムは2g位お値下げ中です。この機会に是非ご検討ください。数年前に銀座三越にて購入し大切にしていたお品ものになります。当時のケースを、お付けいたします。鑑定書など付属品はありません。※大黒屋さんにて鑑定済み中古品にご理解の上ご購入ください。
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