FURLA/フルラ　リリー　ピンクベージュ　レザーショルダーバッグ　カメラバッグ

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☆最終お値下げです^⁠_⁠^☆FURLA/フルラ #kyonバック小物はこちらお色味は淡く優しいピンクベージュ上質なサフィアーノレザーが素材の上品でシンプルなデザインでフロントのゴールドロゴがポイント肩掛け、斜め掛けができる大人可愛いWジップデザインの素敵なショルダーバックになります♡小ぶりながらマチも広くダブルジップ仕様の２層の作りで内ポケットも充実しており普段持ち歩く携帯、小物、お財布等入るサイズ感で中の整頓がしやすくしっかりとした傷が付きにくい素材のとても使いやすいカメラバックになります❣ きちんと感ある上品なデザインですので普段使いは勿論、お出掛け、行事等カジュアル、フォーマル共に色んなシーンでお楽しみ頂けるお洒落なショルダーバックです♡【商品説明】★商品名…FURLA/フルラ LILLI リリー ★カラー…ピンクベージュ ベビーピンク※ベージュがかった淡いピンクで明るめのくすみピンクの様な落ち着いた可愛らしいお色味です❣★サイズ★縦…約12.5cm★横…約21cm★マチ…約7cm★ショルダー長さ 最長…約133cm※ベルト穴5段階で調整可能※ベルト穴の間隔…約2.5cm×3個 幅…約1cm ★ショルダー…取り外し不可★開閉ファスナー部分…約24.5cm★ポケット…内ポケット…オープン×１ …カードポケット×4★素材…レザー 革 本革 サフィアーノレザー★購入先…ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）確実正規品になりますのでご安心下さい。※素人採寸ですので御了承下さい【状態】ほぼ使用感の感じられない様な未使用に近いとても綺麗な状態で色褪せや染み汚れ 目立つ傷や擦れ等も見あたらずショルダー、ファスナー金具も共にとても綺麗な状態です❣中も破れや染み汚れ等見あたらずとても綺麗な状態です❣状態は写真にてご確認をお願い致します。中古品になりますので 御理解のある方へ御検討を宜しくお願い致します。可愛いの大人気のバッグです❣プロフィールを一読の上御検討を宜しくお願い致します(^^)