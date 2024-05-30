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BIGカメオ
商品番号 M63731274437
商品名

BIGカメオ
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 124,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリア製　シェルカメオ　6.3✕6.5cmbigな大きさです。数十年前にイタリアで購入、日本で金枠加工18金枠。留め具も18金up物です。未使用。　ブローチ、ペンダントトップ返品、返金お断り致します、コメント後にご購入お願い致します。
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