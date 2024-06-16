【極美品】kate spade ショルダーバッグ ウォレット レザー ブラック

ご覧いただきありがとうございます。○アイテムkatespadeNEWYORKケイトスペードニューヨーク 2wayショルダーバッグ ショルダーウォレット クラッチバッグ セカンドバッグ サフィアーノレザー チェーン ロゴ金具 ゴールド金具 ブランドオークションで購入しました。万が一、偽物だった場合は全額返金にてご対応しますので安心してご購入くださいませ。○サイズタテ12.5cmヨコ19.5cmマチ5cmショルダー109〜110cm平置き実寸。着画はお断りいたします。素人採寸のため若干の誤差はご容赦ください。○状態とても綺麗な状態です。○カラーブラック 黒○素材レザー 革○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号23J0607



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