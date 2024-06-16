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NAISSANCEネサンス☆リネン大判ストール
商品番号 V60876749975
商品名

NAISSANCEネサンス☆リネン大判ストール
ブランド名 ネサンス
特別価格 税込 1,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネサンス　NAISSANCEリネン大判ストールカラー▷ブラウンサイズ58×180(フリンジ含まず)リネン　麻　100%数回着用の美品です◎オレンジ味のある明るいブラウンカラーです。透け感なく、しっかりとしたリネン生地です。少し肌寒くなった秋口まで使えます^^他にもたくさん出品していますので、よろしければご覧ください♡おまとめで割引も致します☆※コメント、購入される方はプロフィールを一読ください。ネストローブ、MUJI無印良品、北欧暮らしの道具店などお好きな方にも◎28
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