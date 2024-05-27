ZOJIRUSHI NW-FA10-WZ WHITE

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新品・未使用】象印 炎舞炊き NW-FA10-WZ-

ZOJIRUSHINW-FA10-WZWHITEゴルフの景品でもらいましたが炊飯器はあるので出品します。凄く美味しく炊けるやつみたいなので是非ご検討下さい！新品未使用品です。箱に結束バンドで若干の凹みがあります。箱の擦れなど気にされる方はご遠慮下さい。緩衝材に包んで出荷致します。景品ですが店印あり、2023.10.1●炊飯容量:0.09L～1.0L(5.5合)●内釜:豪炎かまど釜(2.2mm)●消費電力:1240W●省エネ基準達成率:105%●省エネ目標年度:2008年度●年間消費電力量:81.1kWh/年●1回あたりの炊飯時消費電力量:151Wh/回●1時間あたりの保温時消費電力量:16.5Wh●年間電気代:約2,190円●寸法:約W26.0×H23.5×D33.0cm(ふた開き時の高さ約47.5cm)●質量:約8.0kg#象印マホービン#ZOJIRUSHI#炎舞炊き#高級炊飯器#圧力IH#象印#炊飯器#NW-FB10炊飯量···5.5合～8合未満