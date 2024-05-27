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YA-MAN キャビスパ forpro プレミアム
商品番号 T78832649365
商品名

YA-MAN キャビスパ forpro プレミアム
ブランド名 ヤーマン
特別価格 税込 47,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···美顔器部位···全身新品で購入！何回か使ってました！傷汚れは見当たりません！美品です！業務用，家庭用！お幅な値下げご遠慮ください！本日発送可能です！残った専用ジェルお付けします！保証はありません！
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