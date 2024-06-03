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Panasonic LUMIX DMC-TZ7 デジタルカメラ
商品番号 D54027497115
商品名

Panasonic LUMIX DMC-TZ7 デジタルカメラ
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,100 円
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商品詳細

PanasonicLUMIXDMC-TZ7デジタルカメラ動作確認済みPanasonicLUMIXTZDMC-TZ7　AVCHD:AVCHDLiteCAMERATECHNOLOGY:COMPACTHDMI端子数(新):1SDカード対応種類:SDHCカード対応color:blackセンサーサイズ:1/2.33型センサーサイズ(新):1/2.5型以上1/1.7型未満バッテリー種類(DSC):リチウムイオン電池ビデオ・画質:AVCHDフォーサーズ種類:フォーサーズ以外メモリカード対応種類:SDHCモニタ有光学ズームクラス別:9.5倍以上動画圧縮方式:MPEG4動画有効画素数・クラス別:400万画素以上動画記録画素数:1280X720可動式液晶モニター:非可動式液晶モニター手ぶれ補正機能有無・種類:光学式撮像素子種類:CCD総画素数クラス別3:601万画素以上静止画有効画素数・クラス別:951〜1050万画素顔認識種類:顔認識機能#パナソニック#Panasonicカメラ種類...小型カメラ(コンパクトカメラ)付属品　最後の写真です。
http://narcologia.ru/goods/Addict130518.html
http://narcologia.ru/goods/stage845997.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring344196.html
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