エスティマ ACR50 中期　ダウンサス

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商品詳細
永久保証のダウンサス Ti-2000のみの出品となります。※ショックは対象外となります。ACR50W中期エスティマ アエラス FFにつけてました。車高調に交換したため、出品となります。ダウン量は、他サイトで見ると25〜30mm程度との事です。保証書もありましたが販売店の印が無いため効力はないかと思いますのでおまけと考えて下さい。用品の種類···スプリング対応車種メーカー···トヨタ
http://narcologia.ru/goods/contemplate114577.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle73825.html
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