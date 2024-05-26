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ID62 180mm 7kg 直巻き スプリング ラルグス
商品番号 E25487136337
商品名

ID62 180mm 7kg 直巻き スプリング ラルグス
ブランド名 ラルグス
特別価格 税込 2,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルグスのスプリングです。ID62自由長180mmバネレート7kg直巻き1度試しに装着して、走らずに別のスプリングに換えたのでほぼ未使用として出品します。傷もほぼ付いていません。
http://narcologia.ru/goods/organization587262.html
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