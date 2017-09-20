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コペン L880K 純正ショックアブソーバー\u0026スプリング
商品番号 W54573439255
商品名

コペン L880K 純正ショックアブソーバー\u0026スプリング
ブランド名 ダイハツ
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コペンの純正ショックとスプリングの中古品になります、フロントの抜けは確認できません、リアのショックは自力で戻りませんでした、普通に使えますが車検用などにどうですか、中古品に理解のあるにお譲りしたいと思います。
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