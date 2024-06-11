オーリンズ風サスペンション280mm

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商品詳細
オーリンズ風サスペンションです。仮つけして外しました！なのでほぼ新品に近いです！ただ取り付け時に小さい傷とかはついてますのでご了承ください。リアサスペンションの左右セットの出品です。シャディに、付けてましたぁ。写真にて、判断よろしくお願いします。
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