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オーリンズ風サスペンション280mm
商品番号 V84418474905
商品名

オーリンズ風サスペンション280mm
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 1,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オーリンズ風サスペンションです。仮つけして外しました！なのでほぼ新品に近いです！ただ取り付け時に小さい傷とかはついてますのでご了承ください。リアサスペンションの左右セットの出品です。シャディに、付けてましたぁ。写真にて、判断よろしくお願いします。
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