チャラバネ　ID70 H140 10K

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チャラバネのピンク色、傷汚れはそれなりにあります。長さ140硬さ10k径70他にもチャバネ等出品していますのでセットで欲しいものがあればコメントお願いします。他のチャラバネとの組み合わせでご購入いただく際は値下げ致しますのでお声掛けください。#326パワー