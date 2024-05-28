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【送料込み】マツダ CX-5 Clazzio フロアマット EZ-0728
商品番号 H33089419500
商品名

【送料込み】マツダ CX-5 Clazzio フロアマット EZ-0728
ブランド名 クラッツィオ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KF系　CX-5にて使用していたものとなります。状態としては悪く無いとは思いますが、写真にてご判断頂ければと思います。汚れがありますので、神経質な方はご遠慮ください。発送は10枚目の写真のように畳んで、ビニール袋を被せた簡易包装にて発送します。（プチプチやダンボールには入れずに発送します）値引きの希望がありましたら、ご確認お願いします。宜しくお願い致します。
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