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モンキー　ノーマル　フロントフォーク　フロントフェンダー
商品番号 E42732435981
商品名

モンキー　ノーマル　フロントフォーク　フロントフェンダー
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モンキー　フロントフォーク　ノーマルフェンダーになります。倉庫整理のため出品致します。オーバーホール用にストックしていたノーマルパーツです。ある程度の知識のある方、レストアベース車両などにいかがでしょうか。長年保管してましたので、オーバーホール前提でお願いします。全体的にキズ等は御座いますので神経質な方、新品をお求めの方はご購入をお控えください。写真の物が全てになります。※NCNRでの購入をお願い致します
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