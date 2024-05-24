モンキー　ノーマル　フロントフォーク　フロントフェンダー

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商品詳細
モンキー フロントフォーク ノーマルフェンダーになります。倉庫整理のため出品致します。オーバーホール用にストックしていたノーマルパーツです。ある程度の知識のある方、レストアベース車両などにいかがでしょうか。長年保管してましたので、オーバーホール前提でお願いします。全体的にキズ等は御座いますので神経質な方、新品をお求めの方はご購入をお控えください。写真の物が全てになります。※NCNRでの購入をお願い致します
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