Z900RS用リゾマ スワローハンドルセット

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商品詳細
種類···ハンドルバー種類···グリップZ900RS用リゾマrizomaハンドルセットスワローハンドルバーMA054BハンドルバーホルダーAZ403BグリップGR222BハンドルバーエンドMA302BブレーキガードLP040BM/LPR200約半年ほど実車に取付て使用した中古品です。取付傷は有りますが、打痕なども無い綺麗な状態です。ハンドルバーはスイッチ類の取付穴加工済みです。発送は週末になりますので、発送に少しお時間いただく事が有ります。
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