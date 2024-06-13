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Z900RS用リゾマ スワローハンドルセット
商品番号 G61974672195
商品名

Z900RS用リゾマ スワローハンドルセット
ブランド名 リゾマ
特別価格 税込 18,865 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ハンドルバー種類···グリップZ900RS用リゾマrizomaハンドルセットスワローハンドルバーMA054BハンドルバーホルダーAZ403BグリップGR222BハンドルバーエンドMA302BブレーキガードLP040BM/LPR200約半年ほど実車に取付て使用した中古品です。取付傷は有りますが、打痕なども無い綺麗な状態です。ハンドルバーはスイッチ類の取付穴加工済みです。発送は週末になりますので、発送に少しお時間いただく事が有ります。
http://narcologia.ru/goods/rouge420810.html
http://narcologia.ru/goods/troupe118011.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral128132.html
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