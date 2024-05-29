京浜 ヨンフォア用CRキャブレター

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商品詳細
旧ヨンフォア用京浜CRキャブレター26φファンネル、パワーフィルター(新品)付き※ヨンフォア用サイドカバー黒✖️2赤✖️1もお付けします！！※数回使っただけです！よろしくお願いしますm(__)m
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