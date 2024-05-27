香水　ゲラン アクア アレゴリア バーバフレスカ

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商品詳細
■商品状態 購入時期：2023.9月 残量：9割75mlサイズ#ゲランアクアアレゴリアバーバフレスカ#ゲランまだ買ったばかりですが、自分の所持品の香りと合わなかったため、出品いたします。ミントの香りが強くスッキリした香りです。14520円で購入しました。本品のみの販売となります。香り···グリーンティー容量···50ml〜99ml香り···グリーンティー
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