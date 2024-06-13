鳩居堂　倣古　各種 線香 4把入 玉欄香 白壇　B

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鳩居堂 玉欄香4把でございます。内容桐箱包み 3把(1把欠品しています。)巻物型香筒 1把頂き物ですが使う機会がない為お譲りします。匂いも飛んでおりませんが自宅保管の為ご理解いただける方お取引きお願い致します。