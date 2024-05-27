TANITA BC-315-WH

TANITABC-315-WHcolor:WHITE測定方法:足#タニタ#TANITAタニタ体重体組成計50gホワイトBC-315WH自動認識機能付き/立掛け収納OK電源:DC6V単3乾電池×4本セット内容・付属品:本体、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4本)保証期間:1年間サイズ:31.6×2.7×21.7cm立てかけ収納が出来るので収納場所も選びません。説明「体重50g単位」と充実の機能を搭載1.推定骨量の判定付き2.体重急激増減お知らせ機能3.マイサポ機能 同じものがあるので出品します。



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