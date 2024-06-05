ノースフェイス　ジャージ　 ATHETICS ネイビー　キッズ120

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商品詳細
\\\\トレンド、90sモノ、人気アイテム多数出品中//古着好き、古着女子、フルジョの方は【チェック】\u0026【フォロー】してください！【商品詳細】★ノースフェイス ジャージ MOUNTAINATHETICSネイビー キッズ120★カラー ネイビー★サイズ：キッズ120\"着丈46身幅36裄丈62\"平置きでの測定になります。素人の為、多少の誤差はあります。★状態古着ですが、ヨレや色褪せなく綺麗です(*^_^*)まだまだ着れます★あくまで古着なので、神経質な方はご遠慮ください。#ノースフェイス#ヌプシ#ゆるだぼ#スウェット#アディダス#90s#古着#ビンテージ#ノースフェイス#ファイヤーバード#オリジナルス2-3-4
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