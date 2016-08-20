横浜高校 野球部 ユニフォーム

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商品詳細
横浜高校公式ユニフォームサイズ:O※この年代のユニフォームはレア品です。タグに横浜高校って入っています。滋賀学園近江彦根東比叡山大阪桐蔭盛岡大附龍谷大平安明石商業智辯学園高知学園前橋育英花咲徳栄鳴門渦潮履正社乙訓西脇工業日高中津京都翔英高田商業横浜高校仙台育英中京大中京健大高崎工大福井高野山応援甲子園
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