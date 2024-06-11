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小野萬翠 旭日静波 掛軸
商品番号 U34682221751
商品名

小野萬翠 旭日静波 掛軸
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

筆者小野萬翠画題旭日静波外箱に傷や汚れがあるので、やや傷や汚れありにしています。掛軸自体は目立った汚れや傷は見当たりませんが、素人検品となる為、見落としがある場合もあります。画像でご確認いただき、ご理解いただける方のみご購入くださいm(__)m#萬翠#掛軸#小野萬翠#縁起物#お祝い
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