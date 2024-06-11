小野萬翠 旭日静波 掛軸

筆者小野萬翠画題旭日静波外箱に傷や汚れがあるので、やや傷や汚れありにしています。掛軸自体は目立った汚れや傷は見当たりませんが、素人検品となる為、見落としがある場合もあります。画像でご確認いただき、ご理解いただける方のみご購入くださいm(__)m#萬翠#掛軸#小野萬翠#縁起物#お祝い



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