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スコッティキャメロン スペシャルセレクト ニューポート2 34インチ
商品番号 X16638856567
商品名

スコッティキャメロン スペシャルセレクト ニューポート2 34インチ
ブランド名 スコッティキャメロン
特別価格 税込 17,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【メーカー】タイトリスト（日本正規品）【製品名】スコッティキャメロン【仕様】・長さ：34インチ・ソールウエイト：35gx2・右利き用・ヘッドカバーなし【説明】新品にて購入し、何ラウンドか使用しています。多少の使用感等はありますが美品かと思います。宜しくお願いします。種類···パター利き手···右対象···メンズクラブ本数···〜9本キャディバッグ有無···キャディバックなし(クラブのみ)
http://narcologia.ru/goods/recycling455914.html
http://narcologia.ru/goods/capitation913808.html
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