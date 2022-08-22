日本ハムファイターズ ロゴバスタオル

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商品詳細
日本ハムファイターズのロゴバスタオルです(*^^*)頂いたもので袋から出さず1度も使用せず綺麗に保管しておりました。ネットも在庫切れとなっておりましたので貴重な品かと思います♡野球チーム···北海道日本ハムファイターズ
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