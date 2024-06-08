ジャイアンツ ユニフォーム\u0026サンバイザーセット 88 原辰徳

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商品詳細
adidasアディダス読売ジャイアンツ刺繍ユニフォーム応援グッズプロ野球ユニフォームとサンバイザーのセットになります。両方ショップで購入しました。ユニフォームの方は何回か洗濯しているので毛羽立ちしている箇所があります。【サイズ】・ユニフォーム:Sサイズ・サンバイザー:Lサイズ【カラー】・オレンジ野球チーム...読売ジャイアンツ種類...ユニフォーム
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