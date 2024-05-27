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MIZUNO ミズノ 阪神タイガース岩貞祐太選手ユニフォーム
商品番号 W74539625945
商品名

MIZUNO ミズノ 阪神タイガース岩貞祐太選手ユニフォーム
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,976 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MIZUNOミズノ阪神タイガース岩貞祐太選手ユニフォーム＃17ポリエステル100％刺繍ロゴ1度着用し洗濯しました。種類...レプリカユニフォーム野球チーム...阪神タイガースサイズO平置き計測着丈前75後78.5身幅57肩幅ラグラン多少の誤差はすみません発送は土日のみです値下げはごめんなさい配達事故責任負えません＃大山悠輔＃佐藤輝明＃阪神タイガース優勝
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