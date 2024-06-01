[送料無料] MIZUNO ミズノ ビヨンドマックス ビューリーグ 軟式用バット

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ご覧いただきありがとうございます。MIZUNOミズノビヨンドマックスビューリーグ軟式用バットです。使用感はありますが、比較的に綺麗です。ウレタン部分にワレも無い状態です。長さは、84cm重さは、約760gグリップ部分は、劣化していますので交換をお勧めします。まだまだお使いいただけると思います。発送時は丁寧にプチプチにて梱包してお送りします。発送は即日、もしくは翌日に対応させていただきます。即購入歓迎です。何かありましたらコメントよろしくお願いいたします。ミズノ野球sskゼットアンダーアーマーアディダスローリングスバットカラー···ブラック競技の種類···軟式