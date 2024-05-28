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ジャイアンツ80周年記念 アディダス 半袖 Tシャツ XL ブラック
商品番号 O98773965756
商品名

ジャイアンツ80周年記念 アディダス 半袖 Tシャツ XL ブラック
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,396 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャイアンツの80周年記念Tシャツです。半袖黒XLサイズ未開封にて自宅にて保管していました。メーカー：アディダスサイズ：O(XL)野球チーム...読売ジャイアンツ種類...その他#ジャイアンツ#読売ジャイアンツ#読売巨人軍#巨人#ウィンドブレーカー
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