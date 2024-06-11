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マンチェスターユナイテッド ベッカム現役時代　半袖
商品番号 X44265373954
商品名

マンチェスターユナイテッド ベッカム現役時代　半袖
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2003年のマンチェスターユナイテッドのサッカーウエア☆NIKE製希少なボーダフォンのロゴ❗️ベッカムやC.ロナウドも来ていた黄金世代のユニフォームレプリカ。腰周りの裏地がメッシュになっており、通気性抜群☆多少使用していましたがそれが気になならない方ならきっと気に入ってもらえるそんな品です◆【サイズ】☆Lサイズ☆着丈　　77㌢☆身幅　　57㌢☆袖丈　　81㌢商品の質問などあれば遠慮なくお気軽にお声掛けください♪真摯に対応させていただきます。最後の写真は着画です。参考になればいいと思います！カラー···レッド丈···半袖チーム名/国外···マンチェスター・ユナイテッドFCカラー···レッド丈···半袖チーム名/国外···マンチェスター・ユナイテッドFCリーグ···プレミアリーグ#サッカー#サッカーウエア半袖#マンチェスターユナイテッド#ベッカム#NIKE#プレミアリーグ#イギリス代表#香川真司#イングランド代表サイズ···XL(LL)
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