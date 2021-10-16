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【美品】TRAKTOR Kontrol X1 Native Instrument
商品番号 X43458898520
商品名

【美品】TRAKTOR Kontrol X1 Native Instrument
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,150 円
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商品詳細

1，2回使用しました。付属品はすべてついてます。（写真のものが全てです）作動異常なし。■TRAKTORKONTROLX1MK2TRAKTORKONTROLX1はコンパクトなパフォーマンス・コントローラで、TRAKTORとパーフェクトに融合するように設計されました。コンピューターのみを用いたDJプレイにも、タイムコード・コントロールを使ったプレイにも同様に力を発揮します。そしてプラグ＆プレイでセットアップもあっという間です。頑丈なノブとボタンを使って全ての重要なDJ機能をスピーディーに、そして感触を駆使してコントロールできます。多目的タッチストリップを利用すればターンテーブルやCDJに触れることなくダイレクトにコントロールできるので、素早く正確なピッチベンド、画期的なエフェクト・コントロールが可能になります。
http://narcologia.ru/goods/perforce673565.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial426716.html
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