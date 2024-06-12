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- ❦アディダスのベンチコート
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商品詳細
アディダスの黒いベンチコートです。 子供が学校の制服の上に使用していたので、ほとんどキズはありません。かなり、美品です。すぐにサイズを変えたので、1シーズン着た位です。クリーニング済みなので、すぐに着られます。サイズはSサイズ肩幅48cm身幅59cm着丈87cmになります。フードは取り外しはできません。表面の生地がしっかりした素材です。よろしくお願い致します。(◍•ᴗ•◍)
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