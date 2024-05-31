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]バドミントンシューズ パワークッション65Z
商品番号 C22880187785
商品名

]バドミントンシューズ パワークッション65Z
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バドミントンシューズパワークッション65Z定価：1万6500円サイズ：25cm１回だけ使用しました。傷、汚れはなく新品同様です。ぜひよろしくお願いします。
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