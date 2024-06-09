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adidasベンチコート
商品番号 K12602726729
商品名

adidasベンチコート
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

3年前にセカンドストリートで購入して数回着用しました。多少使用感がありますが、目立った汚れ、傷はなくまだまだ使えます。丈···長袖カラー···ブラック種類···ピステ・防寒ウェアサイズ···L検索用→、アディダス、サッカー用品、スポーツ、ベンチコート、ロングコート、防寒グッズ、冬、古着、ナイキ、プーマ
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