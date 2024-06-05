【祝優勝】阪神タイガース優勝記念バット(2005年)

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阪神タイガース2005優勝バットです。とてもレアなアイテムで、優勝セールにて500本限定(シリアルNO付き NO.425)即完売した記念バットとなります。当時優勝メンバー全員の直筆サイン入り。2023年優勝記念バットと揃えて見てはいかがですか。※値下げ交渉可能新品未使用の超美品です(化粧ケース付き)。長さ８０㎝頭部直径６㎝平均重量600g木製素材#ARE#阪神優勝記念#阪神タイガース#18年ぶり#バット競技の種類···硬式素材···木