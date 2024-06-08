２０２３年　阪神タイガースウル虎の夏　中野拓夢選手　背番号圧着ユニフォーム

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２０２３年 ウル虎の夏限定オリジナル背番号圧着ユニフォーム中野拓夢選手背番号５１番の圧着ユニフォーム(胸番号は入りません)新品未使用ですが手渡しにて受け取りましたので未使用に近いになっています。中野選手は人気の為、すぐに完売ユニフォームかと思います。入場者配布ユニフォームに背番号が圧着してありますが作りが粗い場合があり発送前にチェックはしますが糸のほつれ等がある場合がございます。また、配布ユニフォームの為、普段のレプリカユニフォームに比べてかなり薄い素材となっております。ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。大人フリーサイズ （身幅約５４センチ）#ウル虎の夏#近本光司#木浪聖也#梅野隆太郎#前川右京#湯浅京己#大山悠輔#佐藤輝明#限定#森下翔太