ヨネックス(YONEX) テニス バッグ ボックスラケットバッグ テニス6本用

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ご覧頂き有り難う御座います。ヨネックスのテニスラケットバックです。使用回数は2,3回です。使用感は御座いますが目立ったキズや擦れなどは御座いません。あくまでも素人検品です。USED品のため神経質な方のご購入は御遠慮下さい。ご理解のある方のご購入をお待ちしております。種類···ラケットバッグ／ラケット6本くらい入ります。バッグ・ポーチの開け閉め···ファスナーカラーブラック種類...ラケットバッグ