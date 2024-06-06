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ヨネックステニスシューズ パワークッション フュージョンレブ4 メン GC
商品番号 U71081496488
商品名

ヨネックステニスシューズ パワークッション フュージョンレブ4 メン GC
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックステニスシューズパワークッションフュージョンレブ4メンGC対応コート···オムニサイズ···23cm1ヶ月程使用しました。ソールはあまり減っていないと思います。傷汚れはあります。画像をご確認ください。ピンクの丸で囲っている部分は画像で修正してありますが、ローマ字で記名してあります。名前は消さずにそのままの状態で送ります。簡易梱包になりますご了承ください。
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