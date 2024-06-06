美品★アストロプレミアムドライバー★11度★TRPXシャフトR

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ご覧頂きありがとうございます！商品:アストロプレミアムドライバー種類···ドライバーヘッド:ASTROPREMIUM11°利き手···右シャフト:TRPXシャフト(R)グリップ:STMヘッドカバー付きユニセックス仕様全体的に綺麗です。クラウン部分に擦り傷ありますが(撮影しましたが分かり辛い)神経質な方の落札はご遠慮ください。素人保管のため神経質な方のご入札はご遠慮ください。当方、タバコ・ペットはございません。NCNRでお願いします。尚、大型商品につき送料かかりますので、値引き交渉には応じる事ができません。あらかじめご了承ください。その他、ゴルフ用品多数出品中！