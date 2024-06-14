YONEX ボルトレイジ7s

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商品詳細
グリップサイズ···1重量（g）···245〜259.9g数ヶ月間使用しましたが合わなかったため出品致します。写真であるとおり、擦り傷なとが多少見られます。ガットは、GOSENソニックブローで、テンションは28ですが、張り替えしてないため緩んでいると思われます。グリップは元グリップにしたまま、発送致します。ケースはありません。折れ、ヒビは全くありません。ご検討よろしくお願いします。ご質問ある方はコメントでよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/encourage685972.html
http://narcologia.ru/goods/approximate125920.html
http://narcologia.ru/goods/moped65468.html
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